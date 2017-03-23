Игорь Черевченко: "Балтика" осознанно отдала инициативу "Спартаку-2"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после игры 28-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (2:1) отметил, что концовка встречи получилась интересной. Специалист подчеркнул, что его подопечные потеряли концентрацию послед двух удалений в составе соперника.

– Была очень тяжелая игра, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. – Удаления в составе "Спартака" сыграли с нами злую шутку. После них ребята расслабились и потеряли концентрацию... Что касается голевых моментов, то в таких матчах их много не бывает. "Спартак" владел преимуществом, так как мы отдали инициативу. Мы знали эту команду. К ребятам нет претензий. Игра получилось интересной. Особенно концовка.