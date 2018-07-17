Хет-трик Вотинова помог "Тюмени" разгромить "Балтику", "Тамбов" обыграл "Зенит-2"

"Тюмень" на своем поле разгромила "Балтику" в 1-м туре ФНЛ - 4:1. Хет-трик в этой игре сделал нападающий Максим Вотинов.

В еще одном матче "Тамбов" на выезде обыграл "Зенит-2" - 2:1.

Чемпионат Росси

ФНЛ

1-й тур

"Тюмень" - "Балтика" (Калининград) - 4:1 (3:0)

Голы: Малоян, 6 (1:0). Вотинов, 42 (2:0). Вотинов, 43 (3:0). Дядюн, 49 (3:1). Вотинов, 62 (4:1).

"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Шакуро, Хайманов, Коронов (Лешонок, 71), Теленков (Глухов, 88), Чудин, Парняков, Вотинов (Лаук, 90+1), Малоян (Рябокобыленко, 76).

"Балтика": Помазан, Каленкович, Буйволов, Ходжаниязов, Таказов (Тишкин, 46), Шешуков (Крючков, 46), Касаев, Торбинский, Дзаламидзе (Шаваев, 78), Пугин (Магаль, 70), Дядюн.

Предупреждения: Торбинский, 31. Буйволов, 66.

Судья: Кукуян (Сочи).

17 июля. Тюмень. Стадион "Геолог".

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Тамбов" (Тамбов) - 1:2 (0:1)

Голы: Чернышов, 12 (0:1). Аппаев, 87 (0:2). Иванов, 90+1 (1:2).

"Зенит-2": Гойло, Зуев (Казаков, 64), Рукас, Синяк (Молчан, 82), Бугриев, Пенчиков, Плетнев, Мусаев (Иванов, 82), Макеев, Прудников (Бачинский, 65), Воробьев.

"Тамбов": Вавилин, Гарбуз, Горбатюк, Рыбин, Овсиенко, Кашчелан, Галиулин, Мурнин (Чуперка, 84), Чернышов, Себаи (Часовских, 78), Мамтов (Аппаев, 63).

Судья: Васильев (Ижевск).

17 июля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".