Гунько предложено стать главным тренером спартаковской академии

Как стало известно "СЭ", руководство "Спартака" не намерено заключать новый контракт с Дмитрием Гунько, который в сезоне-2017/18 возглавлял вторую команду красно-белых, занявшую 14-е место в ФНЛ.
Действующее соглашение 42-летнего специалиста в этом качестве заканчивается 31 мая. При этом ему предложено занять должность главного тренера клубной академии - Гунько взял паузу на раздумье. (Вячеслав КОРОТКИН)
баламошка
Спартак-2 тренер должен возглавлять минимум 2 года! Тогда, возможно, получиться влить в основу не одного, а даже нескольких Кутепок! В зависимости от таланта подчинённых и тренера. А вы снимаете его после первого же сезона!!! Ну, если вы не доверяете тренеру, то почему вы его вообще назначили в Спартак-2?! Очередные клоунские решения менеджеров Спартака. Грустняшечка(( Да, Гунько чуть не вылетел, но он же сам говорил, да и не только он, что главная задача Спартака-2 - подготовка талантливых игроков для основы, а не подняться как можно выше в ФНЛ. Возьмите уже тогда Венгера в Спартак-2, он умеет работать с молодёжью.
20:22