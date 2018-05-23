Гунько предложено стать главным тренером спартаковской академии

Как стало известно "СЭ", руководство "Спартака" не намерено заключать новый контракт с Дмитрием Гунько, который в сезоне-2017/18 возглавлял вторую команду красно-белых, занявшую 14-е место в ФНЛ.

Действующее соглашение 42-летнего специалиста в этом качестве заканчивается 31 мая. При этом ему предложено занять должность главного тренера клубной академии - Гунько взял паузу на раздумье. (Вячеслав КОРОТКИН)