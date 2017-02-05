12:36 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Гендиректор "Динамо" сообщил, что клуб будет в ближайшее время разгружать зарплатную ведомость

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Гендиректор "Динамо" Евгений Муравьев сообщил, что в ближайшие трансферные окна клуб будет разгружать зарплатную ведомость. В декабре сообщалось, что долги бело-голубых составляют 806 миллионов рублей, однако, по словам гендиректора, на данный момент остается только кредит в кипрской компании.

На вопрос, является ли разгрузка зарплатной ведомости основной задачей "Динамо", Муравьев ответил: "Да. И не только в данное трансферное окно, но и в последующие".

Ранее сообщалось, что "Динамо" намерено расстаться с защитником Виталием Дьяковым и полузащитником Станиславом Драгуном. Одним из самых высокооплачиваемых игроков команды является хавбек Алексей Ионов, играющий в аренде в ЦСКА.

- Был вариант по Виталию Дьякову, но его аренда в "Анжи" не состоялась. Шел обычный процесс переговоров об условиях аренды, но "Анжи" прекратил их, отказавшись от услуг нашего защитника, - сказал Муравьев. - Однозначно, можно сказать одно - Алексей Ионов принадлежит "Динамо" и на данный момент арендован ЦСКА; как будут развиваться события, покажет время.

Погребняк? Мы заинтересованы в каждом нашем футболисте, который хочет играть за "Динамо". Однако надо понимать, что зарплаты некоторых футболистов значительно "перегреты". И как говорили ранее, с ними мы пытаемся найти компромисс.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997629

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ботаникум

Думаю, Паша-полено на компромисс не пойдёт, предпочтя "доработать" свой НЕ ХИЛЫЙ (и не оправданный) контракт на "лавке". Такого ему уже НИКТО НЕ ПРЕДЛОЖИТ!!!

13:57

King's Bounty IIII

Дьяков - ренегад !

13:42

Enich

динамо дожило, хорошо опустили клуб и болельщиков.

13:27

shpasic

Дьякова в Локо можно спихнуть.

12:47

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