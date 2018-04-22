19:01 | Футбол — ФНЛ

Финалист Кубка России "Авангард" разгромил "Кубань"


"Авангард" крупно обыграл "Кубань" в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ - 3:0. Куряне в таблице поднялись на десятое место, краснодарцы идут девятыми.

Напомним, что "Авангард" пробился в финал Кубка России, где встретится с "Тосно".

Первенство России

ФНЛ

34-й тур 

"Кубань" (Краснодар) - "Авангард" (Курск) - 0:3 (0:2)

Голы: Киреев, 14 (0:1). Тлупов, 32 (0:2). Минаев, 90+1 (0:3). 

"Кубань": Дюпин, Байрыев, Марков, Бугаев, Клещенко, Лобкарев, Маляров, Гай (Бендзь, 71), Алейник, Завезен (Пономарев, 72), Нурисов (Обухов, 46).

"Авангард": Чагров, Концедалов, Багаев, Гоцук, Акбашев (Минаев, 66), Альшин (Синяев, 81), Нетфуллин, Гурфов, Киреев, Федчук (Коробов, 61), Тлупов (Болов, 85).

Предупреждения: Байрыев, 55. Коробов, 86. 

Удаление: Марков, 54. 

Судья: ФЕДОРОВ (Петрозаводск).

22 апреля. Краснодар. Стадион "Кубань".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2017-2018/

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