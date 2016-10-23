Евгений Бушманов: "Спартак-2" заслуженно обыграл "СКА-Хабаровск"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов после игры 18-го тура ФНЛ против "СКА-Хабаровска" (2:0) выразил радость от победы команды. Специалист отметил, что команда завоевала три очка благодаря единству.

– Мы взяли важные три очка, – цитирует пресс-служба ФНЛ Бушманова. – Не могли выиграть около полутора месяцев. Очень рад, что наконец-то сумели прервать неудачную серию. Одержали заслуженную победу над сильным соперником. Сегодня наши ребята были на поле единой командой. За счет этого нам удалось добиться успеха в игре с хабаровчанами.