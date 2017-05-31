"Енисей" ждет решения Тихонова по новому контракту

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский сообщил, что клуб сделал предложение главному тренеру команды Андрею Тихонову​ о продлении контракта. Действующее соглашение между сторонами истекает 1 июня, и в Красноярске ждут ответа наставника.

- До 1 июня у Андрея Тихонова действующий контракт, поэтому на данный момент он главный тренер ФК "Енисей", - заявил Петровский. - Что касается дальнейших перспектив, то со стороны руководства клуба предложение о продлении сотрудничества было сделано. Итоги переговоров сообщим дополнительно. (Дмитрий УСКОВ)