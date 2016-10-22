"Енисей" Тихонова уступил "Шиннику"

"Енисей" на своем поле проиграл "Шиннику" в матче 18-го тура первенства футбольной национальной лиги (ФНЛ). Для подопечных Андрея Тихонова это поражение стало 8-м в сезоне. Красноярская команда занимает 5-е место в турнирной таблице, а их сегодняшние соперники - 3-е.

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ФНЛ

18-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Шинник" (Ярославль) - 1:3 (0:1)

Голы: Сиротов, 38 (0:1). Камеш, 62 (1:1). Султонов, 77 (1:2). Евсеев, 89 (1:3).

"Енисей": Опарин, Васильев, Чернов, Гультяев, Чичерин, Алиев (Козлов, 80), Ломакин, Камеш, Иванов, Ланин, Малоян.

"Шинник": Яшин, Ятченко, Гоцук, Чистяков, Евсеев, Царикаев (Ндри, 75), Земсков (Unknown, 90), Нетфуллин, Сиротов, Лаук (Султонов, 67), Митасов (Белов, 90+1).

Предупреждения: Гоцук, 41. Васильев, 54. Митасов, 58. Царикаев, 69. Камеш, 70. Малоян, 80.

Судья: Соколов (Воронеж).

22 октября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".