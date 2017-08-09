"Енисей" предложил Шнуру спеть про разгром "Балтики"

"Енисей" в своем официальном Твиттере предложил вокалисту и основателю группировки "Ленинград" Сергею Шнуру спеть о победе красноярского клуба над "Балтикой". Встреча завершилась со счетом 5:0.
Напомним, что Шнур в Инстаграме перепел свою песню "В Питере – пить" после победы "Зенита" над "Спартаком" (5:1) – "В Питере тире пять".
А Шнур @shnur0_ok споёт? #ВКалининградеТиреПять https://t.co/uH2d0l3hcD– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 9 августа 2017 г.
"В Питере - пять". Заголовок "СЭ" вдохновил "Шнура" на новую песню
Непорочный как ТИ
хАХАХ) Зачет трололо пятирушечник допоется еще!
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