22:56 9 августа | Футбол — ФНЛ

"Енисей" предложил Шнуру спеть про разгром "Балтики"

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"Енисей" в своем официальном Твиттере предложил вокалисту и основателю группировки "Ленинград" Сергею Шнуру спеть о победе красноярского клуба над "Балтикой". Встреча завершилась со счетом 5:0.

Напомним, что Шнур в Инстаграме перепел свою песню "В Питере – пить" после победы "Зенита" над "Спартаком" (5:1) – "В Питере тире пять".

"В Питере - пять". Заголовок "СЭ" вдохновил "Шнура" на новую песню

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Материалы других СМИ
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хАХАХ) Зачет трололо пятирушечник допоется еще!

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