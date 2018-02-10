"Енисей" поддержал российских олимпийцев, выйдя на матч в футболках OAR

"Енисей" в своем Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную перед началом товарищеского матча против клуба "Сегет 2011" (2:1). Перед контрольной встречей игроки красноярской команды сделали командное фото в футболках с аббревиатурой OAR.

Таким образом "Енисей" поддержал российских олимпийцев, которые в эти дни выступают в Пхенчхане на Играх-2018. По решению МОК от 5 декабря 2017 года на Олимпиаде в Корее могут выступать только "чистые" российские спортсмены. Они выходят на старты в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом.

Сегодня, 10 февраля, Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде-2018 - бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м выиграл Семен Елистратов.

Соревнования в Корее стартовали 9 февраля. Церемония закрытия Игр состоится 25 февраля.