"Енисей" Аленичева забил пять мячей "Балтике" Черевченко

В матче 7-го тура первенства ФНЛ "Балтика" на своем поле крупно уступила "Енисею" – 0:5. По дублю оформили Андрей Козлов и Константин Гарбуз. Отметим, что калининградцы с 45-й минуте действовали в меньшинстве. Составы сравнялись лишь на 86-й минуте, но к тому времени счет уже был 0:3.

После этой победы команда Дмитрия Аленичева поднялась на третье место, обойдя "Балтику". Подопечные Игоря Черевченко опустились на четвертую строчку.

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7-й тур

"Балтика" (Калининград) – "Енисей" (Красноярск) – 0:5 (0:0)

Голы: Гарбуз, 61 (0:1). Мильдзихов, 72 (0:2). Козлов, 80 (0:3). Козлов, 90+1 (0:4). Гарбуз, 90+4 (0:5).

"Балтика": Помазан, Логашов, Черенчиков, Каленкович, Тимошин, Бурмистров, Джалилов (Дмитриев, 77), Свежов, Скопинцев, Шешуков (Малеев, 85), Касьян (Подбельцев, 73).

"Енисей": Чепчугов, Мильдзихов, Кичин, Гарбуз, Новиков, Стеклов, Иванов (Рожков, 80), Камеш, Саркисов (Сердеров, 72), Кутьин (Фатуллаев, 46), Руднев (Козлов, 58).

Предупреждения: Кутьин, 35. Скопинцев, 42. Шешуков, 63. Фатуллаев, 65.

Удаления: Скопинцев, 45. Фатуллаев, 86.

Судья: Васильев (Ижевск).

9 августа. Калининград. Стадион "Балтика".