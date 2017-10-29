"Енисей" Аленичева сыграл вничью с "Тюменью"

"Тюмень" и "Енисей" в матче 20-го тура ФНЛ победителя не выявили - 1:1.

"Енисей", который возглавляет Дмитрий Аленичев, продолжает лидировать в турнирной таблице. "Тюмень" занимает 17-е место. Добавим, что красноярский клуб не проигрывает уже 15 матчей.

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20-й тур

"Тюмень" (Тюмень) - "Енисей" (Красноярск) - 1:1 (1:1)

Голы: Чуканов, 19 (1:0). Ломакин, 34 (1:1).

Нереализованные пенальти: Саламатов (Тюмень), 19 (вратарь), Козлов (Енисей), 24 (вратарь), Богатырев (Тюмень), 53 (вратарь)

"Тюмень": Обухов, Гузь, Шакуро (Карпов, 90+1), Лешонок (Павленко, 39), Саламатов, Шляпкин (Маслов, 70), Богатырев, Рябокобыленко, Чудин, Чуканов, Юсупов.

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Васильев, Новиков, Исаев, Ломакин (Комков, 73), Камеш, Фатуллаев, Е.Иванов, Козлов (Сердеров, 64), Кутьин (Малоян, 79).

Предупреждения: Новиков, 19. Шакуро, 24. Исаев, 29. Е.Иванов, 39. Комков, 79. Сердеров, 80.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

29 октября. Тюмень. Стадион "Геолог".