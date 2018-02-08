Экс-владелец "Кубани" арестован по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ТАСС. Экс-руководитель команды из Краснодара будет находиться под стражей до 5 апреля.
- Басманный суд 5 февраля избрал Мкртчану меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 5 апреля, удовлетворив ходатайство следствия, - сообщила пресс-секретаря суда Юнона Царева.
Напомним, в этом сезоне "Кубань" выступает в первенстве ФНЛ. В 25 турах команда набрала 32 очка и занимает 10-е место. Отставание от 4-й позиции, которая дает право сыграть в стыковых матчах за путевку в премьер-лигу, составляет 13 баллов.
Дополнительная информация
https://ren.tv/novosti/2018-02-08/sud-v-moskve-arestoval-byvshego-vladelca-fk-kubanpo-delu-o-moshennichestve
gayduk
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