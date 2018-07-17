Дубль Кухарчука принес "Томи" победу над "Факелом"

"Томь" обыграла "Факел" в 1-м туре ФНЛ - 2:0. Дубль в этой встрече сделал новичок команды Илья Кухарчук.

Чемпионат России

ФНЛ

1-й тур

"Томь" (Томск) - "Факел" (Воронеж) - 2:0 (1:0)

Голы: Кухарчук, 13 (1:0). Кухарчук, 88 (2:0).

"Томь": Мелихов, Тен, Зуйков, Шумских, Клещенко, Кухарчук (Кудряшов, 89), Шалаев, Калинский (Фомин, 76), Казаев, Сасин (Тихий, 52), Кузьмичев (Тлупов, 56).

"Факел": Терновский, Митасов (Кузьмин, 54), Беликов, Божин, Цвейба (Орлов, 87), Бабенков, Молодцов, Афанасьев, Мануковский (Арустамян, 64), Лебеденко, Дорожкин (Бирюков, 68).

Предупреждение: Калинский, 47. Шумских, 90+1.

Судья: Еськов (Москва).

17 июля. Томск. Стадион "Труд". 3500 зрителей.