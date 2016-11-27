10:00 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дмитрий Парфенов: "По ходу встречи с "Соколом" игроки "Тосно" достали чемоданы на отпуск"

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Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после игры 24-го тура ФНЛ против "Сокола" (5:2) отметил, что просил своих футболистов не думать об отпуске до конца матча. Специалист подчеркнул, что такие встречи команда должна выигрывать без нервотрепки.

– Поздравляю всех болельщиков с победой, – цитирует пресс-служба ФНЛ Парфенова. – Был промежуток в матче, когда ребята меня встряхнули. После игры я им сказал, что такие матчи нужно доводить до победы без нервотрепки. До игры я попросил чемоданы на отпуск отложить в сторону, но после третьего забитого мяча они их достали. Хорошо, что снова сумели забить голы.

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http://1fnl.ru/champioship/results/484/486/492/2981/#tab=game-press

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