Дмитрий Парфенов: "По ходу встречи с "Соколом" игроки "Тосно" достали чемоданы на отпуск"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после игры 24-го тура ФНЛ против "Сокола" (5:2) отметил, что просил своих футболистов не думать об отпуске до конца матча. Специалист подчеркнул, что такие встречи команда должна выигрывать без нервотрепки.

– Поздравляю всех болельщиков с победой, – цитирует пресс-служба ФНЛ Парфенова. – Был промежуток в матче, когда ребята меня встряхнули. После игры я им сказал, что такие матчи нужно доводить до победы без нервотрепки. До игры я попросил чемоданы на отпуск отложить в сторону, но после третьего забитого мяча они их достали. Хорошо, что снова сумели забить голы.