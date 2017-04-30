Дмитрий Гунько: "Тосно" по праву выходит в премьер-лигу"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после ничьей в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ против "Тосно" (1:1) похвалил своих подопечных за проявленный характер. "Тосно" занимает второе место в таблице и для прямого попадания в премьер-лигу клубу достаточно набрать 1 очко в четырех оставшихся поединках.

– Мы очень хотели победить, – цитирует официальный сайт ФНЛ Гунько. – И все было довольно неплохо, под нашим контролем. Однако допустили одну ошибку в начале атаки, получили гол в свои ворота. Конечно же, повлияло удаление. Но, даже проигрывая и играя вдесятером, ребята вытащили игру. Так что, они молодцы. Мы знали, что без проявления характера, воли нам было бы тяжело даже в полном составе. "Тосно" – практически команда премьер-лиги. Такие игры очень ценны для молодых футболистов.

– Насколько повлияло на вашу команду то, что сегодня молодежный состав "Спартака" играл дерби с ЦСКА?

– У нас есть достаточно строгая иерархия, поэтому это на них повлияло, что мы играли в один день. Скажем, если бы "молодежка" играла завтра, те наши футболисты, которые сегодня не вышли на поле, получили бы игровую практику там.

– На ваш взгляд, достойно "Тосно" выхода в РФПЛ? И чего может достичь команда в элите?

– "Тосно" по праву занимает второе место и выходит в премьер-лигу. Что касается перспектив, то любая команда при повышении требует усиления. Уверен, что в "Тосно" это понимают. И от того, как изменится состав, будет зависеть выступление "Тосно" в РФПЛ.