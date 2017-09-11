Дмитрий Гунько: "Спартак-2" уступил "Крыльям" во всех компонентах"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после поражения от "Крыльев Советов" (0:3) в матче 13-го тура первенства ФНЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам специалиста, красно-белые уступили сопернику во всех компонентах игры.

– Мы уступили во всех компонентах, – начал Гунько. – В первом тайме была надежда на быстрые атаки, но не смогли реализовать моменты. А во втором тайме, уступая в счете, создать голевые возможности уже не смогли. Но против такой квалифицированной команды, которая по праву идет на первом месте, сложно было ожидать обилия шансов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Трансляция матча "Спартак-2" – "Крылья Советов"