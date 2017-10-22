Дмитрий Гунько: "Ряд футболистов "Спартака-2" может в дальнейшем претендовать на место в первой команде"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после победы над "Тюменью" в метче 19-го тура первенства ФНЛ (3:1) отметил, что ему понравилась игра красно-белых. Также он признался, что ждет прогресса от Сильвануса Нимели​ и Фэшна Сакалы​.

– Мы провели хорошую игру, – цитирует пресс-служба клуба Гунько. – Обидно, что в концовке немного потеряли концентрацию при исполнении стандартного положения и пропустили гол. Но в целом можно сказать, что сегодня наша команда показала быстрый, комбинационный футбол и создала множество голевых моментов.

– Нимели и Сакала сегодня забили по голу. Могут ли они и другие ваши футболисты реально претендовать на место в основной команде?

– Естественно, "Спартак-2" должен готовить игроков для первой команды. Но если вы заметили, по сравнению с прошлым годам наша команда обновилась на девяносто процентов. Игроки, которые выходят на поле в этом сезоне, только начинают свой футбольный путь. Мы рассчитываем на их прогресс и на то, что ряд футболистов может в дальнейшем претендовать на место в основном составе "Спартака". Что касается легионеров, то они в команде более полугода. За это время им удалось адаптироваться, и как раз сейчас они раскрывают свой потенциал. Об этом говорит тот факт, что и Фэшн, и Сильванус начали регулярно забивать.