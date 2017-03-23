Дмитрий Гунько: "Не получалось взломать оборону "Балтики"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после поражения от "Балтики" (1:2) в домашнем матче 28-го тура ФНЛ подчеркнул, что соперник играл компактно. По словам Гунько, в концовке встречи команду захлестнули эмоции.



– Не получилось взломать оборону соперника, он играл достаточно компактно, – рассказал Гунько. – В таких условиях можно не создать моментов, но пропускать нельзя. Поэтому счет получился не в нашу пользу. Эмоции захлестнули, побежали ввосьмером вперед забивать, и получился такой счет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)