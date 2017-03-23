16:47 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дмитрий Гунько: "Не получалось взломать оборону "Балтики"

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Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после поражения от "Балтики" (1:2) в домашнем матче 28-го тура ФНЛ подчеркнул, что соперник играл компактно. По словам Гунько, в концовке встречи команду захлестнули эмоции.

– Не получилось взломать оборону соперника, он играл достаточно компактно, – рассказал Гунько. – В таких условиях можно не создать моментов, но пропускать нельзя. Поэтому счет получился не в нашу пользу. Эмоции захлестнули, побежали ввосьмером вперед забивать, и получился такой счет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dzaga

Гунько, ну самому не смешно такие вещи говорить? Есть же видео гола звезды Селюка. 8 игроков Спартака на своей половине поля, у вас что 17 человек на поле, что еще 8 где-то в атаку убежали??

18:18

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