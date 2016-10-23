Дмитрий Черышев: "В игре с "Волгарем" арбитр симпатизировал "Мордовии"? Не хочу обсуждать судейскую тему"

Главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев после матча 18-го тура ФНЛ с "Волгарем" (2:1) отметил, что оба коллектива имели большое количество голевых моментов. Специалист подчеркнул, что его подопечным чуть больше повезло при их реализации.

– Было много борьбы, столкновений, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черышева. – Очень много хороших голевых моментов, созданных что у наших ворот, что у ворот соперника. Игра, на самом деле, была немного нервозная. Мы находимся в низу турнирной таблицы, "Волгарь" находится чуть-чуть повыше, но самое главное, что он в последних турах не может выиграть. Знали, что раненый зверь, что очень большие изменения произошли в команде, что много молодых перспективных футболистов. Хочу сказать, что интересная была игра. Как мы, так и соперники создали много моментов, но главное, что мы были немножко удачливее в реализации.

– Вам не показалось, что судья судил немножко с симпатией в сторону "Мордовии"?

– Не хочу обсуждать судейскую тему. Главное – могу сказать одну вещь: были же моменты – забивайте. Что мы, что вы. Были моменты игры, где страдала реализация. Поэтому каждому нужно заниматься своим делом.