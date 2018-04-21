Дмитрий Аленичев — о победном матче с "Томью": "Какой-то триллер получился!"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отметил, что матч 34-го тура ФНЛ с "Томью" (3:2) наверняка понравился зрителям, но получился очень нервным. Однако наставник красноярской команды подчеркнул, что важнее всего было добыть три очка.

– В первую очередь, от лица команды хотел бы принести извинения за то, что произошло. Надеюсь, никто после такой игры не оказался в больнице. Потому что какой-то триллер получился! – цитирует официальный сайт "Енисея" Аленичева. – Конечно, как тренеру, мне хочется, чтобы таких игр было поменьше. Я понимаю, что для болельщиков пять голов и голевые моменты, да еще со стороны обеих команд – это хорошо, но только не для тренерского штаба. Как бы то ни было, в любом случае, три важных очка мы сегодня взяли, а это самое главное.

Благодаря этой победе, "Енисей" набрал 74 очка и догнал "Оренбург", теперь команды делят первое и второе места. До конца чемпионата клубам осталось провести 4 матча.