Дмитрий Аленичев: "Енисей" живет от игры к игре"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 7-го тура ФНЛ против "Балтики" (5:0) отметил, что игру соперника испортило удаление во втором тайме. По его словам, красноярцы не задумываются о выходе в РФПЛ и идут от игры к игре.

- "Балтика" неплохо начала игру, заставила нас прижаться к своим воротам, в результате чего калининградцы имели несколько подходов к воротам, - приводит пресс-служба "Енисея" слова Аленичева. - Потом случилось нелепое удаление игрока "Балтики", думаю, нет смысла говорить про второй тайм, мы играли сорок минут в большинстве. С нами было тоже самое в Тамбове, к счастью, ребята сделали выводы и результат аналогичный в нашу сторону. У меня есть удовлетворение, что мы взяли три очка на выезде у такой хорошей команды. Судейскую работу комментировать не буду – это не в моей компетенции.

- Задача выхода в премьер-лигу психологически давит на команду?

- Нет, на меня давит игра команды, которую я хочу улучшать от матча к матчу. Нужно работать вместе с ребятами. Решим задачу или нет – станет известно только в мае. Сейчас мы живем от игре к игре. Через три дня тяжелейший матч в Курске.

- Какой из пяти голов вам больше всего понравился?

- Первый гол был самым важным – был забит после красивой фланговой передачи. Дважды убежали в контратаку, украшением матча стал гол со штрафного.