"Динамо" получило кубок за победу в ФНЛ

После домашнего матча московского "Динамо" с "Шинником" (1:0) в рамках 37-го тура первенства ФНЛ на "Арене Химки" состоялось чествование победителя лиги. Столичный клуб набрал 84 очка и опережает ближайшего преследователя на 15 очков.
Президент ФНЛ Игорь Ефремов поздравил футболистов и болельщиков бело-голубых с победой и наградил команду кубком. Игроки "Динамо", обращаясь к своим болельщикам, вывесили баннер "Друзья познаются в беде. Спасибо за поддержку!".
Почетный динамовец Сергей Степашин вручил специальный приз нападающему Кириллу Панченко как лучшему бомбардиру. В этом сезоне футболист забил 25 мячей.
Почетный динамовец Сергей Степашин вручает специальный приз Кириллу Панченко как лучшему бомбардиру!– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 мая 2017 г.
Президент #ФНЛ Игорь Ефремов поздравляет футболистов и болельщиков #Динамо с победой и награждает нашу команду кубком!– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 мая 2017 г.
Футболисты растягивают баннер "Друзья познаются в беде. Спасибо за поддержку!" - в знак благодарности болельщикам!– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 мая 2017 г.
Всем спасибо! #ПрощайФНЛ!– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 мая 2017 г.