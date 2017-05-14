17:04 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" получило кубок за победу в ФНЛ

0
0
0
0

После домашнего матча московского "Динамо" с "Шинником" (1:0) в рамках 37-го тура первенства ФНЛ на "Арене Химки" состоялось чествование победителя лиги. Столичный клуб набрал 84 очка и опережает ближайшего преследователя на 15 очков.

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поздравил футболистов и болельщиков бело-голубых с победой и наградил команду кубком. Игроки "Динамо", обращаясь к своим болельщикам, вывесили баннер "Друзья познаются в беде. Спасибо за поддержку!".

Почетный динамовец Сергей Степашин вручил специальный приз нападающему Кириллу Панченко как лучшему бомбардиру. В этом сезоне футболист забил 25 мячей.

 

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий