"Динамо" получило кубок за победу в ФНЛ

После домашнего матча московского "Динамо" с "Шинником" (1:0) в рамках 37-го тура первенства ФНЛ на "Арене Химки" состоялось чествование победителя лиги. Столичный клуб набрал 84 очка и опережает ближайшего преследователя на 15 очков.

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поздравил футболистов и болельщиков бело-голубых с победой и наградил команду кубком. Игроки "Динамо", обращаясь к своим болельщикам, вывесили баннер "Друзья познаются в беде. Спасибо за поддержку!".

Почетный динамовец Сергей Степашин вручил специальный приз нападающему Кириллу Панченко как лучшему бомбардиру. В этом сезоне футболист забил 25 мячей.