"Динамо" и еще 11 клубов ФНЛ получили лицензии на сезон-2017/18

Комиссия РФС по лицензированию клубов выдала лицензии для участия в сезоне-2017/18 двенадцати клубам Футбольной национальной лиги. Как информирует официальный сайт лиги, лицензии на следующий сезон получили московское "Динамо", "Енисей", "СКА-Хабаровск", "Шинник", "Тамбов", "Тюмень", "Химки", "Спартак" из Нальчика, "Волгарь", "Сибирь", "Мордовия", "Нефтехимик".

Напомним, что "Динамо", досрочно обеспечившее себе победу в первенстве России, в следующем сезоне будет выступать в премьер-лиге, тогда как "Нефтехимик" по итогам нынешнего сезона выбыл в ПФЛ.