"Динамо" дома сыграло вничью с Нальчиком, "Мордовия" – с "Сибирью"

В матче 25-го тура первенства ФНЛ "Динамо" на своем поле разделило очки со "Спартаком" из Нальчика – 1:1. На гол Дениса Войнова хозяева ответили мячом Александра Сапеты. Бело-голубые продолжают лидировать в таблице. "Спартак" идет 15-м.

В другом поединке "Мордовия" и "Сибирь" голов не забили. Клуб из Саранска находится в зоне вылета, занимая 18-ю позицию. "Орлы" пока 14-е.

Первенство России

ФНЛ

25-й тур

"Мордовия" (Саранск) – "Сибирь" (Новосибирск) – 0:0

"Мордовия": Леонов, Осипов, Сабитов (Петров, 70), Лебедев (Навлетов, 78), Багаев, Чалов, Игнатович, Кренделев, Захарченко (Амбарцумян, 63), Пазин (Дегтярев, 52), Лукьянов.

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Плопа, Магаль, Выходил, Гладышев, Рухаиа (Азаров, 76), Коржунов (Вотинов, 65), Андреев, Чеботару, Безлихотнов.

Предупреждения: Захарченко, 17. Осипов, 49. Чеботару, 70.

Судья: Борисов (Самара).

8 марта. Саранск. Стадион "Старт".

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Нальчик) – 1:1 (0:0)

Голы: Войнов, 71 (0:1). Сапета, 72 (1:1).

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Катрич, Ташаев (Маркелов, 71), Сапета, Зотов, Бечирай (Луценко, 63), Панченко.

"Спартак": Антипов, Мурачев, Кузнецов, Дашаев, Макоев (Семенов, 85), Чхапелия (Войнов, 59), Крамаренко (Каркаев, 90), Дроздов, Мухаммад, Богатырев (Гурфов, 74), Ахъядов.

Предупреждения: Макоев, 44. Сапета, 52. Рыков, 55. Маркелов, 83.

Судья: Анопа (Благовещенск).

8 марта. Химки. Стадион "Арена Химки".