"Чертаново" будет принимать соперников по ФНЛ в Домодедове. Резервный стадион - академия "Спартака"

Руководство новичка первого дивизиона "Чертаново" решило, что домашней ареной команды в сезоне-2018/19 станет стадион "Авангард" в подмосковном Домодедове.

- Такой выбор сделан по многим причинам, - сказал "СЭ" директор "Чертаново" Николай Ларин. - Это и логистика - нам удобнее добираться туда на матчи из своего района. Это и большая заинтересованность местных властей, с которыми легко решаются любые вопросы. Это и стадион вместимостью 5500 зрителей. Это и его трибуны, окрашенные в цвета нашего клуба. У "Чертанова" небольшой бюджет, поэтому важна и общая стоимость проведения домашних встреч. Арена "Аванград" - одна из запасных тренировочных площадок ЧМ-2018, там все сделано на высшем уровне, а качество натурального поля вызывает восхищение. Все-таки если есть возможность, хочется, чтобы футболисты почаще выходили именно на такое покрытие.

- Из Чертанова до Домодедова идет прямая электричка, люди смогут добираться на игры без пробок, - продолжает Ларин. - Плюс нашему клубу болельщиков выделят автобус. Билеты на первую встречу "Ротором" будут бесплатные. "Авангард" удобен и для наших соперников, ведь совсем рядом аэропорт. А арена Академии "Спартака" имени Федора Черенкова заявлен нами как резервная. Хочу выразить благодарность руководителям красно-белых и стадиона за это.

Чтобы принимать игры ФНЛ в Чертаново, нам нужно устранить ряд моментов. Строительство новой трибуны начнется 23 июля и закончится уже в середине августа. Также необходимо соблюсти и другие требования – например, увеличить мощность освещения. На все это нужно время. Поэтому прошу наших болельщиков отнестись с пониманием к данной ситуации. Мы назначили начало домашних матчей на максимально позднее время, и очень ждем всех поклонников ФК "Чертаново", который сейчас в рейтинге московских клубов занимает почетное 5-е место после "Локомотива", "Спартака", ЦСКА и "Динамо", на "Авангарде". Будем по-прежнему делать ставку только на воспитанников нашей Академии, участие которых в играх ФНЛ является завершающим этапом их спортивной подготовки. У нас ведь не профессиональный клуб, а общеобразовательное учреждение. (Вячеслав КОРОТКИН)