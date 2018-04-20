Болельщики выкупили все билеты на матч "Балтика " - "Химки". Губернатор повысил лимит зрителей

"Балтика" запустит в продажу дополнительные билеты на матч первенства России в ФНЛ против "Химок", сообщает официальный сайт клуба. Игра должна состояться на стадионе чемпионата мира-2018 "Калининград". Поскольку она носит тестовый характер, изначальный лимит зрителей составлял 20 тысяч человек.

Фанаты выкупили все билеты на игру за пять дней, и клуб при содействии губернатора области Антона Алиханова повысил лимит зрителей.

Матч "Балтика" - "Химки" состоится 21 апреля.

Стадион "Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).