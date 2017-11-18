"Балтика" обыграла "Авангард"

"Балтика" в родных стенах переиграла "Авангард" со счетом 1:0 в матче 24-го тура первенства ФНЛ. Единственный мяч забил Александр Касьян.

Отметим, что "Балтика" поднялась на 4-е место турнирной таблицы, набрав 39 очков. Куряне расположились на 12-й строчке с 27-ю очками.

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24-й тур

"Балтитка" (Калининград) - "Авангард" (Курск) - 1:0 (0:0)

Гол: Касьян, 22 (1:0).

"Балтика": Помазан, Тимошин, Логашов, Каленкович, И.Джалилов, Шешуков, Чуперка, Свежов (Степанец, 90+3), Скопинцев, Касьян (Кобялко, 72), Себаи.

"Авангард": Саутин, Концедалов (Никитин, 6), А.Войнов, Багаев, Дашаев, Коробов, Альшин (Болов, 76), Гурфов (Кубышкин, 46), Синяев (Минаев, 59), Федчук, Аппаев.

Предупреждения: Гурфов, 24. Тимошин, 66. Никитин, 80. Свежов, 81. Аппаев, 90+6.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

18 ноября. Калининград. Стадион "Балтика".

Турнирная таблица ФНЛ