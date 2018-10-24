"Армавир" обыграл "Сибирь"

"Сибирь" уступила "Армавиру" (0:1) в матче 18-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Единственный мяч в этой игре забил Игорь Падерин.

На 53-й минуте у гостей был удален Никита Безлихотнов. "Армавир" набрал 17 очков и на данный момент занимает 17-е место. У "Сибири" 15 очков и 19-е место.

В следующем туре "Армавир" примет "Краснодар-2", а "Сибирь" на выезде сыграет с "Авангардом".

Олимп-Первенство ФНЛ

18-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Армавир" - 0:1 (0:1)

Гол: Падерин, 12.

"Сибирь": Цыган, Макаренко (Свежов, 79), Кушнирук, Аравин, Смирнов, Чеботару, Галыш, Азаров (Дудолев, 65), Гладышев (Житнев, 51), Васильев, Киреенко.

"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Гаджибеков, Поляков (Дышеков, 76), Безлихотнов, Падерин (Соловьев, 70), Гурфов, Клопков (Суханов, 80), Романенко, Мичуренков (Синявский, 63).

Предупреждения: Поляков, 24. Падерин, 36. Безлихотнов, 49. Азаров, 62. Васильев, 87.

Удаление: Безлихотнов, 53.

Судья: Шадыханов (Москва).

24 октября. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".

Олимп-Первенство ФНЛ: все о турнире – здесь.