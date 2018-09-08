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"Армавир" и "Шинник" сыграли вничью

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"Армавир" сыграл вничью с "Шинником" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ (0:0). 

Олимп - ФНЛ 

10-й тур 

"Армавир" - "Шинник" (Ярославль) - 0:0 

"Армавир": Руденок, Кутин (Соловьев, 81), Мирошниченко, Концедалов, Лусикян, Безлихотнов (Падерин, 68), Поляков (Веркашанский, 81), Гурфов, Клопков, Романенко, Мичуренков (Синявский, 71).

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Цховребов, Самошников, Магадиев, Первушин (Покидышев, 46), Кожемякин, Камилов (Нарылков, 68), Самойлов, Низамутдинов, Гелоян (Деобальд, 75), Самодин (Булия, 62).

Предупреждения: Лусикян, 30. Первушин, 33. Самодин, 35. Клопков, 57. Камилов, 58. Гелоян, 70. 

Судья: Сухой (Люберцы).

08 сентября. Армавир. Стадион "Юность".

Армавир - Шинник

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