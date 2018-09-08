"Армавир" и "Шинник" сыграли вничью

"Армавир" сыграл вничью с "Шинником" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ (0:0).
Олимп - ФНЛ
10-й тур
"Армавир" - "Шинник" (Ярославль) - 0:0
"Армавир": Руденок, Кутин (Соловьев, 81), Мирошниченко, Концедалов, Лусикян, Безлихотнов (Падерин, 68), Поляков (Веркашанский, 81), Гурфов, Клопков, Романенко, Мичуренков (Синявский, 71).
"Шинник" (Ярославль): Яшин, Цховребов, Самошников, Магадиев, Первушин (Покидышев, 46), Кожемякин, Камилов (Нарылков, 68), Самойлов, Низамутдинов, Гелоян (Деобальд, 75), Самодин (Булия, 62).
Предупреждения: Лусикян, 30. Первушин, 33. Самодин, 35. Клопков, 57. Камилов, 58. Гелоян, 70.
Судья: Сухой (Люберцы).
08 сентября. Армавир. Стадион "Юность".