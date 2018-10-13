"Армавир" и "Балтика" сыграли вничью в матче 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ (2:2). Обе команды доигрывали встречу в меньшинстве: на 45+1-й минуте был удален защитник гостей Андрей Буйволов, а на 86-й - защитник хозяев Сергей Мирошниченко.

Олимп - ФНЛ

16-й тур

"Армавир" - "Балтика" (Калининград) - 2:2 (2:0)

Голы: Падерин, 9 (1:0). Мирошниченко, 42 (2:0). Григорьев, 87 (2:1). Каленкович, 90+5 (2:2).

"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Гаджибеков, Безлихотнов, Поляков, Клопков, Романенко, Гурфов (Дышеков, 69), Падерин (Каюмов, 73. Соловьев, 89), Синявский (Веркашанский, 77).

"Балтика" (Калининград): Лантратов, Тишкин (Крючков, 90+1), Магаль, Плиев, Буйволов, Каленкович, Таказов, Григорьев, Касаев (Шешуков, 67), Шаваев, Погребняк (Радунович, 67).

Предупреждения: Мирошниченко, 24. Буйволов, 26. Шаваев, 35. Тишкин, 40. Гурфов, 52. Романенко, 71. Каленкович, 76.

Удаления: Буйволов, 45+1 (грубая игра, вторая ж.к.). Мирошниченко, 86 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Чебан (Москва).

13 октября. Армавир. Стадион "Юность".

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