Андрей Тихонов: "Против "Крыльев Советов" все команды играют с удвоенной энергией"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы над "Балтикой" (3:0) в матче 14-го тура ФНЛ отметил, что команда допустила несколько ошибок в начале встречи. Он также добавил, что все соперники играют против самарцев с удвоенной энергией.

– Мы допустили несколько ошибок в начале матча. Плюс травму получил Дмитрий Ятченко. Из-за этого мы провалились на первых минутах, – приводит пресс-служба "Крыльев Советов" слова Тихонова. – На разминке было заметно, что игроки тяжело дышат. У футболистов накопилась усталость. Все команды против нас собираются и играют с удвоенной энергией. После десятой минуты мы разбегались, стали играть лучше. Не все футболисты восстановились после матча со "Спартаком-2", где мы много двигались, прессинговали и играли в быстрый футбол.

За счет чего удалось дожать? Не могу сказать, что только из-за удаления. Ведь все помнят, как оно сказалось на нас в том же матче с "Оренбургом". Каждая игра у нас решающая. А когда мы забиваем, то ребята психологически успокаиваются.