Андрей Тихонов — о выходе в РФПЛ: "Надеюсь, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать "Крылья"

Главный тренер "Крыльев советов" Андрей Тихонов выразил надежду, что выход команды в РФПЛ поможет вернуть интерес к футболу в регионе. Сегодня самарский клуб переиграл "Кубань" (1:0) в рамках 37 тура ФНЛ и обеспечил себе повышение в классе.

– Перед нами была поставлена задача, и мы старались ее выполнить, – цитирует официальный сайт "Крыльев" Тихонова. - Мы рады, что все хорошо закончилось именно на таком стадионе при таком количестве болельщиков, при тренерах, которые тренировали команду в разные времена и которых я хочу поблагодарить за работу. Также я хочу поблагодарить за такое отношение и внимание к команде главу региона Дмитрия Игоревича Азарова. В такой ситуации мы обязаны были сделать то, что сделали сегодня. Я надеюсь, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать "Крылья". В новом сезоне к нам будут приезжать большие клубы. Мы все помним начало 2000-х, когда здесь сильно любили команду и любили футбол. Любят ее и сегодня. Ведь если бы команда была городу не интересна, то этих сорока тысяч не было бы.

Напомним, самарский клуб возвращается в РФПЛ спустя сезон после того, как вылетел в ФНЛ.