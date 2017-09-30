Андрей Тихонов: "Крылья Советов" благодарны Конюхову за отраженный пенальти в игре против "Зенита-2"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после матча 16-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (1:0) отметил, что в начале встречи в действиях его подопечных присутствовала вальяжность. Специалист подчеркнул, что после стартовых минут самарцы держали игру под контролем.

– В начале матча в наших действиях присутствовала вальяжность, – цитирует клубная пресс-служба Тихонова. -Хотя мы их настраивали. Потом мы поменяли схему, и с 15-й минуты наша игра смотрелась иначе. Что касается пенальти, то мы все благодарны Евгению Конюхову. Далее матч проходил под нашим контролем. Мы не дали сопернику создать что-то опасное. "Крылья" были ближе к победе, мы создали много моментов и должны были забивать больше.