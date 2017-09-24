Андрей Тихонов: "Двойных премиальных за победу над "Енисеем" положено не было"

Главный тренер "Крылья Советов" Андрей Тихонов после поражения от "Енисея" (0:1) в матче 15-го тура ФНЛ отметил, что ему понравилась игра соперника. Он добавил, что у команды не было свежести после кубкового матча с "Локомотивом".
– Мне очень нравится, как играет "Енисей", я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов, у вас вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков.
– Если бы знали изначально результат, что-нибудь поменяли до стартового свистка?
– Я бы ничего не стал менять, мы 120 минут сыграли в тяжелом матче с "Локомотивом" на Кубок, поэтому силенок и концентрации немножко не хватило.
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Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов, повторюсь, что ваш вратарь выручил вас сегодня, это футбол, нам было тяжеловато, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше.
– Помимо желания победить, была ли у ваших футболистов дополнительная мотивация, может, двойные премиальные?
– Главная мотивация – это победа! Если бы руководство сочло нужным отблагодарить футболистов двойными премиальными, оно бы сообщило после игры. Хочу поблагодарить красноярских болельщиков за поддержку, приятно было, что похлопали. (Дмитрий УСКОВ)