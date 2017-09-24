Андрей Тихонов: "Двойных премиальных за победу над "Енисеем" положено не было"

Главный тренер "Крылья Советов" Андрей Тихонов после поражения от "Енисея" (0:1) в матче 15-го тура ФНЛ отметил, что ему понравилась игра соперника. Он добавил, что у команды не было свежести после кубкового матча с "Локомотивом".

– Мне очень нравится, как играет "Енисей", я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов, у вас вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков.

– Если бы знали изначально результат, что-нибудь поменяли до стартового свистка?

– Я бы ничего не стал менять, мы 120 минут сыграли в тяжелом матче с "Локомотивом" на Кубок, поэтому силенок и концентрации немножко не хватило.

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Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов, повторюсь, что ваш вратарь выручил вас сегодня, это футбол, нам было тяжеловато, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше.

– Помимо желания победить, была ли у ваших футболистов дополнительная мотивация, может, двойные премиальные?

– Главная мотивация – это победа! Если бы руководство сочло нужным отблагодарить футболистов двойными премиальными, оно бы сообщило после игры. Хочу поблагодарить красноярских болельщиков за поддержку, приятно было, что похлопали. (Дмитрий УСКОВ)

Трансляция матча "Енисей" – "Крылья Советов"