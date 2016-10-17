Андрей Тихонов доволен игрой "Енисея" против ста детей

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов остался доволен товарищеским матчем своей команды против детей детского дома и академии "Легион". Встреча в формате двух таймов по 10 минут состоялась в Красноярске и завершилась со счетом 3:3. В игре одновременно участвовали 100 детей, сам Тихонов также выходил на поле в составе "Енисея".

– Мне очень понравилась эта акция, все дети, которые приняли участие в матче, получили памятные призы, автографы и мячи, – цитирует ТАСС Тихонова. – Все проходило в доброй атмосфере и было направлено на популяризацию футбола среди ребят. Жалко, что данный матч посетило не так много зрителей. Игрой своей команды доволен, ребята играли против совсем маленьких детей и доставили им немало радости.