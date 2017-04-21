Андрей Перегудов: "Инвестиции в проект "Динамо" составили 1,5 миллиарда долларов"

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов рассказал о вместимости спортивных площадок, расположенных на территории парка. Также он подтвердил, что футбольный стадион назовут в честь Льва Яшина, а хоккейную арену – в честь Аркадия Чернышова.

– Проект "Динамо" – один из самых больших инфраструктурных проектов в Европе, – рассказал Перегудов. – Инвестиции в проект – 1,5 млрд долларов. Создается ансамбль в городе, который включает в себя восстановление стадиона и строительство ансамбля. Баскетбольная арена будет вмещать 12 тысяч зрителей, хоккейная – 10 тысяч, футбольная – 27 тысяч. Мы договорились с вдовой Льва Яшина Валентиной Тимофеевной, что центральному стадиону "Динамо" присвоим имя Льва Яшина. А хоккейная площадка будет носить имя Аркадия Чернышова.

Если смотреть на разные спортивные площадки мира, они пытаются найти параллели в истории, чтобы под спортом стояла историческая подоснова. За "Динамо" стоит огромная историческая платформа. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)