Андрей Кобелев: "Динамо" всегда будет жить"

Бывший футболист и главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев выразил мнение, что бело-голубые справятся с финансовыми проблемами. Ранее сообщалось о долгах столичного клуба, который на данный момент идет на первом месте в ФНЛ.

– "Динамо" идет на первом месте. Конечно, я за командой слежу, - сказал Кобелев. - Очень хочу, чтобы бело-голубые вернулись в премьер-лигу.

– Только вот все в последнее время говорят не об игре команды, а о серьезных финансовых проблемах…

– Это неприятный разговор. Финансовые проблемы есть не только у "Динамо", но и у других команд. Вряд ли что-то серьезное с клубом произойдет. Думаю, "Динамо" всегда будет жить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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