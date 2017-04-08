Андрей Гордеев: "Панченко создал много проблем "СКА-Хабаровску"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев после матча 30-го тура ФНЛ против "Динамо" (2:3) отметил, что, несмотря на поражение, с оптимизмом смотрит в будущее. Специалист подчеркнул, что в минувшей игре многое решило индивидуальное мастерство нападающего Кирилла Панченко, который отметился хет-триком.

– Сегодня мы встречались с лидером, – цитирует пресс-служба ФНЛ Гордеева. – Я сказал ребятам, что если такие игры проводятся удачно, то они "переворачивают" стадионы, повышают симпатии болельщиков и вселяют уверенность в собственные силы. Но, к сожалению, нам не удалось не то что победить, но и даже свести матч вничью.

Хотя, надо отдать должное ребятам – они играли до конца и создали несколько голевых моментов, которые к нашему разочарованию не сумели реализовать. Мы неплохо начали и выполняли все установки на игру, но после забитого мяча нам чего-то не хватило в эмоциональном плане. Многое решило индивидуальное мастерство Панченко, который сегодня был на высоте и создал нам столько проблем.

Второй тайм получился более успешным, но полностью исправить ситуацию мы не смогли, хотя до конца верили, что сможем отыграться. В целом, в глубине души все-таки есть оптимистические нотки, потому что команда проявляет характер, несмотря на сложные выезды и сложных соперников. Так что в будущее смотрю с оптимизмом.