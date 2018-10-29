Алексей Гай: "В "Кубани" мне еще должны за пять месяцев"

Бывший полузащитник "Кубани" Алексей Гай, ныне выступающий за донецкий "Олимпик", сказал, что российский клуб еще не полностью рассчитался с ним по зарплате.

– Никогда ни о чем не жалею. Я очень рад, что играл в "Кубани". Нам даются испытания, через которые мы должны проходить. Не могу сказать, что в "Кубани" все было катастрофически плохо. Да, финансовые трудности никому позитива не дают, но там у меня была возможность играть и попробовать что-то новое.

- Вам там еще должны?

– Да, около пяти месяцев задолженности, - цитирует футболиста Tribuna.com.

35-летний украинец провел 64 матча за "Кубань" и забил 12 мячей при двух голевых передачах.

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