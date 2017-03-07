Александр Зотов: "Луч-Энергия" полетит в Красноярск на матч с "Енисеем"

Генеральный директор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал "СЭ", что "Луч-Энергия" погасил долги по зарплате за 2016 год и команда летит на матч 25-го тура первенства России с "Енисеем". Ранее появилась информация, что игроки владивостоксого клуба из-за долгов по зарплате разъехались по домам, и собрать команду будет сложно.

- "Луч-Энергия" полетит в Красноярск на матч с "Енисеем", команда выйдет на поле, - сказал Зотов. - Была проделана большая работа, в том числе и руководством ФНЛ. Рад, что власти Приморья нас услышали. До конца вопрос с долгами не решен, но за 2016 год деньги переведены.

Если динамика сохранится, то речи о бойкотах со стороны футболистов больше не будет. (Сергей АСТАХОВ)

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