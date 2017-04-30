Александр Точилин: "Никаких сомнений в выходе "Динамо" в РФПЛ у меня не было"

Бывший капитан "Динамо" Александр Точилин поздравил бело-голубых с победой в ФНЛ. Он подчеркнул, что в следующем сезоне команде необходимо усиление.

– Все понимали, что "Динамо" должно вернуться в премьер-лигу на следующий сезон, – начал Точилин. – Вопрос был только в финансировании клуба, долгое время ходили разговоры, что бело-голубые и вовсе могут быть объявлены банкротом. Вот тогда бы "Динамо" рисковало долгие годы обитать в низших лигах. Хорошо, что новое руководство смогло урегулировать финансовую ситуацию, клуб получил гарантии.

– Первое место динамовцы гарантировали себе лишь за четыре тура до конца турнира.

– Ничего страшного. Главное, что команда победила за явным преимуществом. Никаких сомнений в выходе в РФПЛ у меня не было. Состав у "Динамо" все же ближе к премьер-лиге, но к новому к сезону усиление необходимо.

– Важно было именно выиграть ФНЛ?

– Для истории клуба это плюс, когда он возвращается в ранге победителя. Важно было показать, что прошлогодняя трагедия – несчастный случай. (Сергей АСТАХОВ)

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