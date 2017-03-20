Александр Сапета: "Надеюсь в следующем году забить "Спартаку" в составе "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Александр Сапета отметил, что к минувшему матчу 27-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (1:1) он все равно настраивался, как на дерби с главной командой красно-белых. Хавбек подчеркнул, что ни за кого не болеет в чемпионской гонке премьер-лиги.

– Не удалось завершить матч победой, – цитирует "Спорт FM" Сапету. – Стадион хороший, на матч пришло много зрителей. По атмосфере не чувствовалось, что эта игра ФНЛ. Не важно, что это был "Спартак-2", а "Динамо" в ФНЛ. Я все равно назвал бы эту игру дерби. Конечно, хотелось бы, чтобы в следующем году дерби было на уровне премьер-лиги.



Я так особо ни за кого в чемпионской гонке РФПЛ. "Зенит" и ЦСКА догоняют "Спартак". Забить красно-белым в составе ЦСКА? Лучше я забью "Спартаку" в следующем году в составе "Динамо".