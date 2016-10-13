18 октября РФС рассмотрит обращение М'Вила к "Динамо" по выплате долга

Глава Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Константин Ляхов заявил, что РФС назначил рассмотрение дела полузащитника "Рубина" Янна М'Вила, выдвинувшего претензию к "Динамо" о выплате задолженности, на 18 октября. Француз больше полугода был в расположении московского клуба, однако контракт с футболистом подписан не был.

– На вторник назначено рассмотрение дела Янна М'Вила в отношении московского "Динамо" по выплате задолженности по мировому соглашению, – цитирует "Р-Спорт" Ляхова. – Дело будет рассмотрено в составе пяти арбитров.