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18 октября РФС рассмотрит обращение М'Вила к "Динамо" по выплате долга

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Глава Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Константин Ляхов заявил, что РФС назначил рассмотрение дела полузащитника "Рубина" Янна М'Вила, выдвинувшего претензию к "Динамо" о выплате задолженности, на 18 октября. Француз больше полугода был в расположении московского клуба, однако контракт с футболистом подписан не был.

– На вторник назначено рассмотрение дела Янна М'Вила в отношении московского "Динамо" по выплате задолженности по мировому соглашению, – цитирует "Р-Спорт" Ляхова. – Дело будет рассмотрено в составе пяти арбитров.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161013/1110713100.html

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