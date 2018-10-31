За "Енисей" против "Локо" сыграют монстры, вампиры и маньяки. Фотодоказательство

"Енисей" оригинальным образом представил состав на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Локомотива". Все игроки команды были загримированы под персонажей фильмов ужасов и просто жутких монстров. Так Давид Юрченко превратился в Джейсона Вурхиза из франшизы "Пятница, 13", Фегор Огуде - в куклу Билли из серии фильмов "Пила", а Азим Фатуллаев "примерил" маску злодеев из тетралогии "Крик".

Матч "Локомотив" - "Енисей" начнется в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.