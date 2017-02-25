16:35 | ФУТБОЛ — Кубок России

Юрий Семин: "Локомотив" - изначально кубковая команда"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что железнодорожники будут бороться за Кубок России. 1 марта москвичам предстоит игра 1/4 финала турнира против "Тосно".

– Будет ли "Локомотив" пытаться выйти в еврокубки через Кубок России?

– Да. Мы ведь изначально были кубковой командой. Мы будем бороться за этот трофей.

– Тот состав, который наигрывался на сборах, и выйдет против "Тосно"?

– Сложно сказать. Это другие погодные условия и поля. Но процентов на семьдесят я могу гарантировать, что эти футболисты выйдут в ближайшем кубковом матче. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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