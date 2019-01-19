Валерий Карпин: "Со спортивной точки зрения перенос матча Кубка - это беспредел"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" поделился мнением о скандале вокруг возможного переноса ответного матча 1/4 финала Олимп - Кубка России против "Краснодара"​. Игру могут перенести с 24 февраля на более поздний срок.

​– Как отреагировали на историю с возможным переносом матча?

– Негативно. Это мягко говоря. Тема имеет свою предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в премьер-лиге – как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок – на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме. В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру на запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл. А теперь кто-то хочет поменять дату. При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты – 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день. Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже. О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре все еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?

– Вам ясно, кто хочет все поменять?

– Как понимаю, что "Краснодар". Но клуб знал на 99,9 процента, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Это чисто футбольные вопросы, профессиональные. А вот главный – интересы болельщика, престиж турнира. Зачем делать такие переносы, когда дата известна? Со спортивной точки зрения это беспредел. Еще раз повторю – о том, что такое матчи в феврале, я говорил еще в ноябре. И на собрании в премьер-лиге, и в прессе – в интервью "СЭ". Но тогда это было до одного места, а сейчас почему-то вдруг кому-то надо поменять, когда с нашей стороны все процессы по организации встречи запущены. (Сергей Егоров)

Валерий Карпин: "Перенос игры Кубка с "Краснодаром" – беспредел"