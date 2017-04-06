"Урал" обыграл "Рубин" и вышел в финал Кубка России

"Урал" на своем поле нанес поражение "Рубину" в полуфинальном матче Кубка России – 2:1. Голами в составе команды Александра Тарханова отметились Александр Новиков и Владимир Ильин. У казанской команды отличился Жонатас. Он же не реализовал пенальти при счете 1:1.

В финале Кубка России "Урал" сыграет с "Локомотивом", который накануне одолел "Уфу" со счетом 1:0. Финал Кубка России состоится на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая.

Кубок России

Полуфинал

"Урал" (Екатеринбург) – "Рубин" (Казань) – 2:1 (1:1)

Голы: Ильин, 13 (1:0). Жонатас, 31 (1:1). Новиков, 58 - угловой (2:1).

Нереализованный пенальти: Жонатас, 39 (мимо)

"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Новиков, Меркулов, Димитров (Коробов, 82), Фидлер, Емельянов, Бикфалви (Манучарян, 35), Лунгу, Ильин.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Жемалетдинов (Ткачук, 46), Цакташ (Ахметов, 68), Камболов, Рочина, Жонатас, Лестьенн (Гекдениз, 74).

Предупреждения: Кулаков, 81. Камболов, 87.

Судьи: ЕСЬКОВ. Мосякин, Сафьян (все Москва).

6 апреля. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" – "Рубин"