"Урал" обыграл "Рубин" и вышел в финал Кубка России

"Урал" на своем поле нанес поражение "Рубину" в полуфинальном матче Кубка России – 2:1. Голами в составе команды Александра Тарханова отметились Александр Новиков и Владимир Ильин. У казанской команды отличился Жонатас. Он же не реализовал пенальти при счете 1:1.
В финале Кубка России "Урал" сыграет с "Локомотивом", который накануне одолел "Уфу" со счетом 1:0. Финал Кубка России состоится на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая.
Кубок России
Полуфинал
"Урал" (Екатеринбург) – "Рубин" (Казань) – 2:1 (1:1)
Голы: Ильин, 13 (1:0). Жонатас, 31 (1:1). Новиков, 58 - угловой (2:1).
Нереализованный пенальти: Жонатас, 39 (мимо)
"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Новиков, Меркулов, Димитров (Коробов, 82), Фидлер, Емельянов, Бикфалви (Манучарян, 35), Лунгу, Ильин.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Жемалетдинов (Ткачук, 46), Цакташ (Ахметов, 68), Камболов, Рочина, Жонатас, Лестьенн (Гекдениз, 74).
Предупреждения: Кулаков, 81. Камболов, 87.
Судьи: ЕСЬКОВ. Мосякин, Сафьян (все Москва).
6 апреля. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
BookerUser
М-дя... очень жалко за Рубин.. От былово величия практически ничего не осталось... Надеюсь как Аланию со временем не раздербанят и не обанкротят...
19:42
yadkar
Рубин выше 8 места не поднимется, и это в лучшем случае. А так, будет биться за место в вышке. Это вам за Бердыева. Лет 10 точно будете мыкаться. И поделом.
19:41
King's Bounty 161
Тысяч десять на Фишт придет ?
19:37
alur66
БРАВО -УРАЛ.НУ А ГОСПОДИНУ ГРАСИИ ПОРА НА ВЫХОД.
19:34
EVIL915
Ребят, просто Тарханов ещё раз доказал, что он - ТРЕНЕР! Нас (КС) он создал в своё время, его "послали"! Затем два раза вытаскивал из вылета в пердив, чуть ли не за 4 матча - опять "послали"! Скрипа на багаже Веркаутерена взял очки в конце круга. Сейчас КС (а по именам состав сильнее Оренбурга, Урала, Уфы, Амкара, Анжи и т.п.) играют не понятно во что! ДА! Молло и Цаллагов - это потери! Но, в выше перечисленных клубах, игроков такого уровня нет, НО ОНИ ИГРАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ! Браво , ТАРХАНОВ!
19:31
ЮКИ
пора Р. в фнл мылиться!
19:30
karlikf1
Сонг - 4 ляма евриков, в год! М' Вилла - 3,5 ляма и оба лавку просиживают! Убирайте этого испанца, верните хотя-бы Чалого. Он не хуже даст результат, за меньшие деньги. Вопрос: почему Грасия, если он такой хороший, не работает в Европе? Может там такого "добра" и без него навалом?
19:29
NF
У "Локомотива" могут возникнуть вполне реальные проблемы, ежели команда решит пробовать взять кубок на расслабоне. Семину на заметку, пусть муштрует народ. "Уралу" тоже удачи...
19:26
Русский
А так - да. Заезжие варяги надоели уже. Есть у нас, конечно, и классные тренеры-иностранцы (не обязательно главные), и футболисты-легионеры. Но по большей части сброд забугорный же тренирует и играет(((
19:22
Singbеrt7
inspire====Вот и я об этом. Палыч навел порядок в команде, ничего лишнего, все организовано. Надеюсь в данный момент идет жесткий разговор с Грасия и его увольняют))
19:19
inspire
Singbеrt7 Мне Локо кажется космосом по сравнению с Рубином! ============= и не только с Рубином ... игра Локо после перерыва производит очень приятное впечатление, ни одного провального матча
19:16
Ботаникум
Очередной заезжий "варяг" облажался в ЕРии, на этот раз в Татарии!!! "Эффективно" работают "менагеры" из блатных!?......
19:15
скунс
Урал после перерыва вообще по ходу лучший! А игры на загляденье,скучать не дают!
19:14
Singbеrt7
Билл со сбродом занял 5-е место, там хоть игра была, а здесь вообще ничего не просматривается.
19:14
Singbеrt7
Русский===== Мне Локо кажется космосом по сравнению с Рубином! Рубин самое настоящее дно, к сожалению. Никто не знает во что играет команда, ни передач, ни ударов, ни комбинаций, ни одной мысли. Локо в разы организованнее, поэтому матч с Казанью не показатель. За последние 5 игр 1 победа над Анжи, кое-как да еле-еле.По игре Анжи был сильнее.
19:12
nefanat
А мне лучше всех! Я сразу и за Локо и за Уралмаш болею! Кубок наш!
19:10
Русский
Singbеrt7 Русский==== Это ты судишь по игре с мертвым Рубином?))) 19:04___________________________ Локомотив не намного живее казанцев)
19:08
Levbereg
Урал- молодцы!!!
19:07
Thomas_Boy
В финале - за "Уралмаш"! Отомстим басурману за поруганную честь Ольги Юрьевны!
19:05
Cheremis57
Браво, "Урал"! Успеха в Сочи!! Привезите на Урал европейский футбол!!!
19:05
Dmytro
Вперёд, Урал!
19:04
Бомжей_в
Земляки - красавцы! Эх, паровозов бы в финале одолеть.
19:04
Singbеrt7
Русский==== Это ты судишь по игре с мертвым Рубином?)))
19:04
Вьери
Придется снова отдавать долги...
18:57
Басист
Грасия, убирайся! P.S. А зато у нас Кубок честный.
18:55
Русский
Как по мне - так у Урала есть все шансы взять Кубок.
18:55
Русский
Счас ГВК скажет, что для рейтинга лучше победа Локомотива))))
18:54