Так крупно "Зенит" не проигрывал 13 лет

Поражение от "Анжи" со счетом 0:4 в 1/8 финала Кубка России стало для "Зенита" самым крупным с 10 мая 2003 года, когда питерцы были разбиты "Динамо" – 1:7. Всего, начиная с 1992 года, сине-бело-голубые потерпели 10 поражений в четыре и более мяча, из которых только два были зафиксированы в XXI веке. (Кирилл БУРДАКОВ)
Поражения "Зенита" с разницей более трех голов в российской истории
|
09.04.1992
|
ЧР
|
Высший дивизион
|
Ротор (г)
|
1:6
|
29.07.1992
|
ЧР
|
Высший дивизион
|
Спартак (г)
|
0:4
|
06.08.1992
|
ЧР
|
Высший дивизион
|
Асмарал (г)
|
3:8
|
30.04.1993
|
ЧР
|
Первый дивизион
|
Звезда П (д)
|
1:5
|
11.10.1994
|
ЧР
|
Первый дивизион
|
Черноморец (г)
|
0:6
|
04.10.1995
|
КР
|
1/16 финала
|
Локомотив (д)
|
0:4
|
13.04.1995
|
ЧР
|
Первый дивизион
|
Сокол (г)
|
0:4
|
25.05.2001
|
ЧР
|
Высший дивизион
|
Локомотив (г)
|
1:5
|
10.05.2003
|
ЧР
|
Премьер-лига
|
Динамо (г)
|
1:7
|
27.10.2016
|
КР
|
1/8 финала
|
Анжи (г)
|
0:4
shpasic
это что же получается, Зенит так крупно не проигрывал дольше, чем Спартак без трофеев? не верю!
20:51
merniloskut
Без судейской поддержки - бамжы нули!
20:45
resifi
Помню Динамо М - Зенит 7:1, фееричный матч был!
20:42
Kirillyurrich
qwe20 мусорок а я помню 9-3, дырявенький
20:26
зенит-супер-чемпион
будут злее
20:21
SSergey
Это еще легко отделались.
20:19
qwe20
помню бомжатское 1-7, будут еще "успехи" у бомжей )
20:17
Kupservas
Анжи тоже 13 лет не выигрывал с таким счетом у зенита.
20:16