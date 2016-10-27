20:09 | ФУТБОЛ — Кубок России

Так крупно "Зенит" не проигрывал 13 лет

0
0
0
8

Поражение от "Анжи" со счетом 0:4 в 1/8 финала Кубка России стало для "Зенита" самым крупным с 10 мая 2003 года, когда питерцы были разбиты "Динамо" – 1:7. Всего, начиная с 1992 года, сине-бело-голубые потерпели 10 поражений в четыре и более мяча, из которых только два были зафиксированы в XXI веке. (Кирилл БУРДАКОВ)

Поражения "Зенита" с разницей более трех голов в российской истории

09.04.1992

ЧР

Высший дивизион

Ротор (г)

1:6

29.07.1992

ЧР

Высший дивизион

Спартак (г)

0:4

06.08.1992

ЧР

Высший дивизион

Асмарал (г)

3:8

30.04.1993

ЧР

Первый дивизион

Звезда П (д)

1:5

11.10.1994

ЧР

Первый дивизион

Черноморец (г)

0:6

04.10.1995

КР

1/16 финала

Локомотив (д)

0:4

13.04.1995

ЧР

Первый дивизион

Сокол (г)

0:4

25.05.2001

ЧР

Высший дивизион

Локомотив (г)

1:5

10.05.2003

ЧР

Премьер-лига

Динамо (г)

1:7

27.10.2016

КР

1/8 финала

Анжи (г)

0:4

Опрос

Почему "Зенит" разгромлен в Махачкале?
голосовать
0
0
0
8
Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

Материалы REN-TV

Наследницы Чикатило...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

это что же получается, Зенит так крупно не проигрывал дольше, чем Спартак без трофеев? не верю!

20:51

merniloskut

Без судейской поддержки - бамжы нули!

20:45

resifi

Помню Динамо М - Зенит 7:1, фееричный матч был!

20:42

Kirillyurrich

qwe20 мусорок а я помню 9-3, дырявенький

20:26

зенит-супер-чемпион

будут злее

20:21

SSergey

Это еще легко отделались.

20:19

qwe20

помню бомжатское 1-7, будут еще "успехи" у бомжей )

20:17

Kupservas

Анжи тоже 13 лет не выигрывал с таким счетом у зенита.

20:16

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ