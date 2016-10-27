Так крупно "Зенит" не проигрывал 13 лет

Поражение от "Анжи" со счетом 0:4 в 1/8 финала Кубка России стало для "Зенита" самым крупным с 10 мая 2003 года, когда питерцы были разбиты "Динамо" – 1:7. Всего, начиная с 1992 года, сине-бело-голубые потерпели 10 поражений в четыре и более мяча, из которых только два были зафиксированы в XXI веке. (Кирилл БУРДАКОВ)

Поражения "Зенита" с разницей более трех голов в российской истории