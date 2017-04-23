Шахрин едет на финал Кубка России

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин напомнил болельщикам, что до финала Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" осталось меньше недели. Решающий матч состоится на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая. Артист планирует посетить этот поединок.
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин напомнил болельщикам, что до финала Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" осталось меньше недели. Решающий матч состоится на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая. Артист планирует посетить этот поединок.
баламошка
Где селфи с салатом?
20:26